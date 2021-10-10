Муратов заявил, что ожидал присуждения Нобелевской премии мира всей "Новой газете"

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов считал, что Нобелевскую премию мира получит его издание, но не ожидал, что награда будет присуждена ему лично. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью германскому журналу Der Spiegel .

"Мы уже часто были номинированы - три или четыре раза к нам в редакцию даже приходило агентство Reuters, чтобы с нами дождаться объявления лауреатов Нобелевской премии мира. В этой связи я в этот раз не сильно волновался, но я думал, правда, что награда будет присуждена газете. Когда выяснилось, что она присуждается мне самому, то честно говоря, это было неприятно", - рассказал Муратов.

Главред "Новой газеты" сообщил, что сообщение о премии застало его врасплох, в момент, когда он спорил с корреспонденткой по поводу одного из ее текстов. "В тот момент один за другим я получил три звонка из Осло. Я решил, что они были спамом", - рассказал Муратов.

Журналист также сообщил, что с получением премии его поздравили пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также "еще несколько других влиятельных людей". Муратов подтвердил намерение передать премию на помощь детям, больным тяжелыми заболеваниями, особенно со спинальной мышечной атрофией.

Норвежский нобелевский комитет 8 октября присудил Нобелевскую премию мира за 2021 год Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. В 1990 году эту премию получил Михаил Горбачев, занимавший тогда должность президента СССР, в знак признания его роли в процессе разрядки международной напряженности. В 1975 году Нобелевской премии мира был удостоен советский академик Андрей Сахаров за "борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства".