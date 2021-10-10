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Пандемия COVID-19

Власти Югры с 12 октября вводят запрет на мероприятия с участием более 50 человек

Департаментам здравоохранения, образования и молодежной политики, физической культуры и спорта и культуры Югры с 25 октября поручено обеспечить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 12 октября вводит в регионе запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе округа.

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой с 12 октября в регионе будет введен запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая организаторов)", - говорится в сообщении.

Департаментам здравоохранения, образования и молодежной политики, физической культуры и спорта и культуры Югры с 25 октября поручено обеспечить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования с признаками ОРВИ при прохождении "входного фильтра" в образовательных организациях.

Всего в Югре лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии - 77 101, выздоровели за весь период пандемии - 73 281 человек.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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