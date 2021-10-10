Первую в Бразилии православную часовню открыли в Кампине-дас-Миссойс

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 октября. /ТАСС/. Первую в Бразилии и Латинской Америке православную часовню открыли в субботу в городе Кампина-дас-Миссойс (штат Риу-Гранди-ду-Сул) на юге страны. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Band News.

Несмотря на непогоду, на площади Святого князя Владимира, где расположилась часовня, собрались представители городских властей, местные гражданские активисты и представители общественности, клирики Русской православной церкви, российские дипломаты. "Прошло уже более ста лет, а потомки первых славянских переселенцев стараются сохранить веру, культуру и историю", - сказал на мероприятии благочинный Бразильского округа протоиерей Анатолий Топала, поздравляя собравшихся на открытии часовни святых просветителей славянских Кирилла и Мефодия.

После в честь этого события и 55-летия образования Кампина-дас-Миссойс в качестве самостоятельного муниципалитета в местной мэрии состоялся торжественный прием, завершившийся выступлением ансамбля культурной ассоциации соотечественников "Группы "Тройка".

Как сообщал ранее в беседе с ТАСС потомок одного из первых русских переселенцев в Кампина-дас-Миссойс, автор книги о русской иммиграции в Бразилию Жасинто Заболоцкий, часовня построена на пожертвования прихожан местного православного храма и при активной помощи священнослужителей РПЦ в южноамериканской республике по проекту архитектора Надежды Киргеевой из Воронежа. В фундамент часовни заложен полнотелый кирпич, который производят на своем небольшом заводе здесь же в городе потомки русских иммигрантов.

В июле 2021 региональные власти официально объявили Кампину-дас-Миссойс колыбелью русской культуры в Риу-Гранди-ду-Сул. Первые русские поселенцы прибыли в это поселение в 1909 году.