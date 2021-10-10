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Врач Саакашвили заявил, что экс-президенту Грузии требуется госпитализация

ТБИЛИСИ, 10 октября. /ТАСС/. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, голодающего в тюрьме с 1 октября, ухудшилось. Ему требуется госпитализация, сообщил в воскресенье личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе в беседе с грузинским телеканалом "Мтавари архи".

"Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его [Саакашвили] навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу", - сказал Кипшидзе.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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