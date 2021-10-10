ВОЗ выступила против ограничений на поездки в ДР Конго, где выявлен случай смерти от Эболы

ЖЕНЕВА, 10 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения ограничений на поездки в Демократическую Республику Конго (ДРК) и торговлю с этой страной, несмотря на выявленный в провинции Северное Киву новый случай смерти от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Об этом говорится в опубликованном в воскресенье в Женеве сообщении ВОЗ.

"На основе нынешней оценки риска и прежних сведений о вспышках Эболы ВОЗ выступает против каких-либо ограничений на поездки и торговлю с Демократической Республикой Конго", - отметила организация.

ВОЗ напомнила, что наличие вируса Эбола было подтверждено лабораторным путем у 3-летнего мальчика из района Бутсили в Северном Киву, умершего 6 октября. По состоянию на 9 октября было установлено, что во время болезни контакты с ним имели 148 человек, и все они находятся под наблюдением медиков. Обеспокоенность в ВОЗ вызывают также зафиксированные в сентябре в районе Бутсили три другие случая заболевания с летальным исходом. Речь идет о двух детях и их отце, у которых были симптомы, схожие с симптомами БВВЭ. Однако анализы на вирус Эбола у них не проводились, и причина смерти окончательно не установлена.

В ВОЗ считают, что "имеется риск распространения" болезни на другие районы из Бутсили. Это связано с тем, что все четверо умерших проходили лечение в больницах, где "меры предотвращения инфицирования и контроля, возможно, не были оптимальными". Кроме того, похороны проходили без соблюдения мер эпидемиологической безопасности. Специалисты "внимательно следят за ситуацией, и риск будет вновь оцениваться, как только поступит больше информации", констатировали в ВОЗ.

Бутсили находится рядом с городом Бени, который был одним из эпицентров вспышки Эболы на востоке ДРК с 2018 по 2020 год, и примерно в 50 км от города Бутембо, который столкнулся со вспышкой БВВЭ в первой половине нынешнего года.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году. Смертность во время первых вспышек составляла до 90%. Благодаря появлению вакцины этот показатель сейчас сократился почти до 40%. Самая крупная вспышка вируса Эболы по числу инфицированных произошла с 2014 по 2016 год в Западной Африке. Число ее жертв превысило 11 тыс.