Представители 11 стран проведут в Казани учения по реагированию на вспышки инфекций

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Представители 11 стран примут участие в первых международных учениях мобильных лабораторий быстрого реагирования, которые пройдут в Казани. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.

"Учения пройдут в гибридном формате и соберут около 130 представителей санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных учреждений из 11 стран СНГ и Европы (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Бельгии, Германии, Франции) а также представителей Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, все участники учений либо прошли вакцинацию от ковида, либо переболели инфекцией менее шести месяцев назад. Там отметили, что риск распространения коронавирусной инфекции в регионе в связи с проведением учений отсутствует.

С 11 по 15 октября эксперты будут обмениваться опытом, решать задачи в области биологической безопасности, лабораторных информационных систем, логистики и поддержки, обеспечения качества исследований в полевых условиях с использованием мобильных лабораторий. Многие из участников учений имеют практический опыт по ликвидации вспышек инфекционных болезней в различных странах.

На территории МВЦ "Казань Экспо" специалисты развернут мобильные лаборатории, продемонстрируют лабораторные информационные системы B-Life, ликвидацию аварий с патогенными биологическими агентами и другое. Для этих целей будут задействованы лаборатории Роспотребнадзора различного формата. Также в учениях примут участие мобильная лаборатория Бельгии и мобильная лаборатория Института тропической медицины Бернхарда Нохта из Германии.

Как отметили в Роспотребнадзоре, учения станут первым крупномасштабным международным мероприятием по отработке механизмов реагирования на биологические угрозы на евразийском пространстве.