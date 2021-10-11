В Гидрометцентре сообщили о потеплении на Урале и в Черноземье

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Резкое потепление придет в регионы Урала и Черноземья к середине недели. В Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской, Тамбовской областях температурный фон повысится до 18-20 градусов тепла, а в Свердловской, Челябинской и Курганской областях - до 11-16 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметно повысится температура в Центральном Черноземье: в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях. Там к середине недели температура повысится до 15-18 градусов, даже до 20 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, со вторника начнется заметное потепление на шесть-семь градусов и на Урале.

"В связи с тем, что антициклон уходит на восток, Урал окажется в его теплом секторе, температура начнет существенно повышаться. И в Свердловской, и в Челябинской, и в Курганской областях она повысится до 11-16 градусов. Просто очень резкое изменение температуры сразу градусов на шесть-семь", - сообщил он.