Гидрометцентр: похолодание и дожди придут в центральные регионы России 13 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими дождями придет в центральные регионы России в среду. При этом дневная температура понизится до плюс 7-11 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Со среды будет облачно и без прояснений, особенно после полудня, небольшой дождь. Условий для сильных дождей нет, но погода будет мрачноватой и тускловатой", - сообщил он.

"Раз погода облачная, весь температурный режим будет определяться только адвекцией. При такой ситуации и существовании облаков солнечная энергия в значительной степени будет поглощаться и отражаться облаками, поэтому температура будет ниже, чем в начале недели. Дневная температура будет 7-11 градусов", - отметил метеоролог.

Однако ночная температура будет высокой, близкой к дневным значениям. "Ночью температура будет заметно выше, так как не будет охлаждения подстилающей поверхности. Ночная температура будет в диапазоне 4-7 градусов", - сообщил Вильфанд.