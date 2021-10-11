В ДВФУ открылся первый в РФ международный учебный центр по информационной безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Первый в России международный авторизованный учебный центр по информационной безопасности "Инфотекс" открылся в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), соответствующее соглашение подписано между вузом и компанией. В рамках совместной работы будут реализованы программы дополнительного образования, направленные на слушателей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Преподаватели Института математики и компьютерных технологий ДВФУ обладают высоким уровнем профессионализма в области информационной безопасности. Поэтому образовательные программы в этой области пользуются высоким спросом среди абитуриентов и являются одними из сильнейших ИТ-направлений в вузе. <...> В рамках соглашения с "Инфотекс" мы расширим образовательные программы. Мы планируем делиться своим опытом не только на Дальнем Востоке, но и в странах АТР", - приводятся в сообщении слова проректора по цифровой трансформации ДВФУ Николая Заривного.

Первой такой программой станет "Авторизованный курс по технологиям и программным продуктам ViPNet". В дальнейшем планируется открыть специализированные курсы "Корпоративная защита от внутренних угроз" в рамках компетенции WorldSkills.

В 2021 году в ДВФУ был создан Институт математики и компьютерных технологий, объединивший все ИТ-направления вуза. Здесь готовят специалистов по работе с big data, искусственным интеллектом, информационной безопасностью, веб- и мобильной разработкой, криптографией, в области виртуальной/дополненной реальности и компьютерных игр.

"Инфотекс" занимается разработкой и производством высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Компания входит в топ-5 крупнейших компаний России в сфере защиты информации, согласно рейтингу CNews. В партнерскую сеть входит более 300 компаний, оборот за 2020 год составил 7 млрд рублей.