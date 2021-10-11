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Тропический шторм "Памела" сформировался у побережья Мексики

Ожидается, что шторм обрушит сильные дожди на штаты Герреро, Колима, Мичоакан, Наярит и Халиско

МЕХИКО, 11 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Памела" в воскресенье сформировался у тихоокеанского побережья Мексики. Об этом говорится в сообщении, размещенном метеорологической службой латиноамериканской страны.

"Шторм находится примерно в 425 км к юго-западу от города Мансанильо в штате Колима", - информировала служба. Циклон движется на северо-запад со скоростью 6,6 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 21 м/с с порывами до 27 м/с.

Ожидается, что шторм обрушит сильные дожди на штаты Герреро, Колима, Мичоакан, Наярит и Халиско. Это может привести к сходу оползней и наводнениям. Высота волн на западном побережье республики составит до 2 метров. Власти призвали население потенциально уязвимых районов следить за оповещениями метеорологической службы.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" обрушился на штат Веракрус на восточном побережье Мексики. Погибли не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи. Из-за урагана без энергоснабжения временно остались почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.

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Мексика
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