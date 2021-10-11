В Хабаровском крае все приусадебные участки освободились от воды после паводка на Амуре

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Все приусадебные участки в Хабаровском крае освободились от воды. Уровень Амура в регионе продолжает падать на всем протяжении с разной интенсивностью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 11 октября 2021 года вода освободила все приусадебные участки на территории Хабаровского края. Отмечаются незначительные остатки вышедшей воды в нескольких низменных местах в трех населенных пунктах Ульчского района", - говорится в сообщении.

По данным с сайта дальневосточного Гидрометцентра, за сутки уровень Амура у Хабаровска снизился на 1 см и достиг 312 см. Неблагоприятной для города считается отметка в 450 см.

Хабаровский край пережил несколько волн паводка на Амуре в этом году, предыдущие прошли без серьезных последствий, а во время нынешнего вода в реке превышала опасные отметки, были подтоплены дома, дачи, подворья, дороги, поля и пастбища.