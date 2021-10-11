Тропический шторм "Компасу" сформировался к востоку от Филиппин

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 октября. /ТАСС/. Новый, 18-й по счету в этом сезоне в Азии тропический шторм, получивший название Kompasu, сформировался в Тихом океане, к востоку от Филиппин. Об этом сообщила в понедельник метеорологическая обсерватория Гонконга на официальном сайте.

По ее данным, к этому часу ось вращения циклона находится в 600 км к северо-востоку от Манилы. Атмосферная воронка смещается в западном направлении.

По прогнозам, во вторник шторм пронесется над северной оконечностью крупнейшего филиппинского острова Лусон, а затем выйдет в Южно-Китайское море и будет смещаться к острову Хайнань и побережью Вьетнама.

По данным синоптиков, "Компасу" сопровождается тропическими ливнями и ветром с порывами 33 м/с. В течение двух суток он может усилиться до тайфуна.