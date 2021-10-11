Хабаровский край получит 824 млн рублей на строительство школы на 1,1 тыс. мест

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ направит грант на строительство школы в Хабаровске на 1,1 тыс. мест на условиях государственно-частного партнерства. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Летом Дегтярев сообщал о первом опыте строительства школы с использованием механизма государственно-частного партнерства. Новое образовательное учреждение на 1,1 тыс. мест появится в 2023 году в микрорайоне "Строитель" в Хабаровске. Работы начнутся в 2022 году.

"Министерство просвещения РФ одобрило нашу заявку на получение капитального гранта в размере 824 млн рублей. Он предназначен для строительства школы на 1 100 мест в границах улиц Демьяна Бедного и Свердлова в Хабаровске", - написал Дегтярев.

Возводить объект будут с использованием механизма государственно-частного партнерства. "Земля уже оформлена. Ввести обе новые школы (самые большие в нашем регионе) в эксплуатацию планируем в 2023 году", - написал Дегтярев.

Он добавил, что региональные власти сейчас ведут переговоры по поводу федерального финансирования и подбора частных инвесторов на строительство еще двух школ в микрорайоне "Ореховая сопка" в Хабаровске.

Строительство новых образовательных учреждений позволит удовлетворить потребность в школьных местах в районах интенсивной жилой застройки, снизить количество обучающихся во вторую смену в густонаселенных частях города.

В целом по краю, как ранее сообщала ТАСС заместитель министра образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова, новые школы и пристройки к ним на 1 770 мест появятся в ближайшие четыре года также в городе Вяземском и в пяти поселениях. Школы возводятся по госпрограмме "Развитие образования" и национальному проекту "Образование", одна - по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".