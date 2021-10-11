На Байкале по требованию суда ликвидировали незаконную свалку площадью 267 кв. м

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Несанкционированную свалку площадью более 267 кв. м ликвидировали на берегу Байкала в Иркутской области по требованию суда. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Установлено, что вблизи деревни Курма находится несанкционированная свалка отходов производства и потребления площадью более 267 кв. м. <…> Прокурор обратился в суд с иском к федеральному государственному бюджетному учреждению "Заповедное Прибайкалье" о ликвидации несанкционированной свалки. Решением суда иск удовлетворен. Во исполнение требований прокурора особо охраняемая природная территория очищена от мусора", - говорится в сообщении.

Свалка находилась на землях Центральной экологической зоны озер Байкал.

Как сообщал ТАСС, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура в 2021 году через суд обязала муниципалитеты ликвидировать несанкционированные свалки общей площадью более 12 га на Байкальской природной территории.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов.