В Приморье введут обязательную вакцинацию работников некоторых сфер деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Требование об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности введут власти Приморского края. С 11 ноября граждан, которые не сделали первую прививку, будут отстранять от работы, а с 15 декабря - всех, кто не завершил вакцинацию и не имеет противопоказаний к ней, сообщили в понедельник на сайте регионального правительства.

"Подписано постановление о проведении обязательной вакцинации по эпидпоказаниям отдельных категорий граждан в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионно-выставочной деятельности, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, техническом обслуживании, ремонте, предоставлении персональных услуг, почтовой связи, клининге, парикмахерских, прачечных, химчистке. Это также пищевая промышленность, рыболовство, береговые рыбоперерабатывающие предприятия, холодильные терминалы, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, промышленные предприятия, государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления", - приводятся в сообщении слова главы территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.

По ее словам, руководителям министерств, ведомств и предприятий всех форм собственности необходимо вакцинировать не менее 80% от общей численности сотрудников. Первую прививку нужно сделать до 15 ноября, вторую - до 15 декабря. Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке.

Детковская напомнила, что в крае ежедневно выявляется более 200 новых случаев заражения коронавирусом. При этом темпы вакцинации в регионе остаются низкими, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет. На данный момент обе дозы вакцины получили 374 534 человека - 41,5% от плана.

С начала пандемии в Приморье выявлено 71 290 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 63 503 человека, 1 187 пациентов умерли.