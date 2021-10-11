Морское сообщение между Курилами и Камчаткой возобновили после непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Теплоход "Гипанис", связывающий остров Парамушир (северная группа Курильских островов, Сахалинская область) с Камчаткой, возобновил работу на линии после непогоды. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в администрации Северо-Курильска.

"Движение на линии восстановлено", - рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что 1 октября из-за сильного волнения в море было приостановлено сообщение между Парамуширом и Камчаткой. Камчатский край находился под влиянием Охотоморского циклона. На протяжении многих дней теплоход не мог выйти в рейс, также по метеоусловиям не выпускали вертолет, при этом на Парамушире погода была хорошей. Многие люди, застрявшие на Парамушире, выражали недовольство и жаловались властям.

Северо-Курильск - административный центр Северо-Курильского городского округа, расположенного на острове Парамушир (Курильские острова) более чем в 1 тыс. км от Южно-Сахалинска, примерно в 300 км от Петропавловска-Камчатского. Северо-Курильск не имеет воздушного и морского сообщения с Сахалином, с Камчаткой он связан теплоходом, который ходит два раза в неделю, и в зависимости от загрузки судна местные власти привлекают к перевозке пассажиров вертолет. В Северо-Курильске проживают около 2,6 тыс. человек.