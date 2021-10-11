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В ЕАО введут обязательную вакцинацию для учителей, врачей и работников сферы обслуживания

Первым компонентом необходимо привиться до 15 ноября

ТАСС, 11 октября. Роспотребнадзор Еврейской автономной области (ЕАО) вводит требования об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания и торговли. Соответствующее постановление главы территориального Роспотребнадзора опубликовали в понедельник на сайте ведомства.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции <…> работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, [работникам] детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских оздоровительных лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних", - говорится в документе, который подписал главный государственный санитарный врач ЕАО Павел Копылов.

В перечень для обязательной иммунизации также вошли сотрудники парков отдыха, кинотеатров, общественного транспорта, торговли, общепита, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Также вакцинация является теперь обязательной для сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, музеев и библиотек.

Руководителям организаций и предприятий необходимо до 15 ноября организовать проведение прививок первым компонентом, а в срок до 15 декабря - вторым компонентом вакцины от коронавируса. Привиты должны быть не менее 80% сотрудников. Те, кто не пройдет вакцинацию, должны быть отстранены или переведены на удаленный режим работы.

В постановлении отмечается, что с 27 сентября по 3 октября заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 2,5%, болеют в 69% случаев люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

С начала пандемии, по данным на 9 октября, в ЕАО коронавирус выявлен у 8 348 пациентов. Из них выздоровели 6 964, умерли 394 человека. Вакцинацию прошли 38 542 жителя области.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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