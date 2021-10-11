Проблему с очередями в детсады Кузбасса для детей до трех лет решат до конца 2023 года

КЕМЕРОВО, 11 октября. /ТАСС/. Власти Кузбасса решат проблему с очередями в детсады для детей до трех лет до конца 2023 года, а не в 2021 году, как планировалось ранее. На сегодня мест в ясельных группах не хватает для более чем 350 детей в четырех городах региона, сообщили в Министерстве образования Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

Ранее региональные власти заявляли о намерении решить проблему к 2021 году за счет строительства новых детских садов по нацпроекту "Демография". Однако из-за пандемии и нехватки рабочих кадров темпы строительства снизились, а сроки сдачи ряда объектов были перенесены.

"Доступность дошкольного образования до трех лет составляет 98,6%. Очередь в детские сады сохраняется в Осинниках, Новокузнецке, Кемерове и Прокопьевске, там мест в ясельных группах ждут 355 малышей. Очередность для детей от трех до семи лет в регионе ликвидирована полностью. До конца 2023 года будет обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", - говорится в сообщении.

По данным министерства образования, всего в Кузбассе сегодня 860 детских садов, из них 19 дошкольных учреждений были построены после 2018 года. В планах на 2021 год у региона строительство еще 15 детских садов на 2 369 мест. За 2020 год строители Кузбасса ввели в эксплуатацию шесть детских садов на 1 428 мест.