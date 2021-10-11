Сагаалган в Забайкалье в 2022 году отметят 2 февраля

ТАСС, 11 октября. Правительство Забайкалья приняло решение отпраздновать Сагаалган в 2022 году 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Объявить 2 февраля 2022 года первым днем Нового года по лунному календарю - праздником Белого месяца Сагаалган", - говорится в постановлении регионального правительства.

Согласно закону Забайкальского края, этот день в регионе является нерабочим на основании ходатайства Буддийской традиционной Сангхи России с учетом сложившихся исторических традиций на территории региона.

Буддисты отмечают Сагаалган каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны, точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние. В 2021 году праздник выпал на 12 февраля - в этот день наступил Год белой железной коровы.

Праздновать Сагаалган принято целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого ходят в гости к родственникам, угощают родных и близких "белой пищей" - молочными продуктами, мясными блюдами. Широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутской области, Калмыкии и Тувы.