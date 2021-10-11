Более 220 школ Москвы участвуют в программе по развитию волонтерства

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Свыше 220 московских школ стали участниками обучающей программы по развитию волонтерства "Первый шаг". Об этом в понедельник сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Программа "Первый шаг" получила большой отклик более чем в 220 общеобразовательных организациях Москвы. Теперь с волонтерской деятельностью смогут познакомиться еще больше юных москвичей. В программе примут участие школьники в возрасте от семи до 18 лет, а также руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, вожатые", - сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что 20 из этих общеобразовательных учреждений стали базовыми площадками по развитию добровольчества, которые координируют действия школ округа во время совместных мероприятий. Программу создали ресурсный центр "Мосволонтер" и столичный центр "Патриот. Спорт".

Программа "Первый шаг" состоит из двух модулей. Первый из них посвящен созданию и развитию в учебных заведениях волонтерских отрядов, а также сотрудники школ научатся проводить тематические тренинги, мастер-классы, дебаты, деловые и ролевые игры, квизы. В рамках второго модуля руководители волонтерских отрядов получат инструкции по организации в школе добровольческих акций, сценарии интерактивных занятий "Добрые уроки", а также видеоролики, планы организации деятельности отряда, обучающие задания и многое другое. После чего педагоги самостоятельно смогут заниматься с детьми, привлекать к проведению "Добрых уроков" старшеклассников и делиться опытом с коллегами.

Кроме того, участники программы будут получать рейтинговые баллы за проведение "Добрых уроков", выполнение заданий, посещение вебинаров и организацию мероприятий, самые активные из них смогут поехать на обучающий выезд летом 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 октября на официальном сайте "Доброволец Москвы".