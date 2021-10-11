НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за неделю выросла на 5,6%. Общее число случаев коронавирусной инфекции в регионе составило 1 256, сообщил в понедельник на оперативном совещании областного правительства глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"Что касается коронавирусной инфекции, третью неделю мы видим рост заболеваемости, и так за прошедшую неделю [выявлено] 1 256 случаев, что выше предыдущей недели на 5,6%, плюс 67 случаев. Прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией неблагоприятный, имеются все тенденции к увеличению количества заболевших", - сказал он, добавив, что коэффициент заболеваемости в регионе за три недели составляет более единицы.

Он уточнил, что в регионе также наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, отмечается превышение эпидпорога как по Новосибирску, так и по Новосибирской области в целом. Управлением Роспотребнадзора организована горячая линия по профилактике. "Ситуация сложная, поэтому мы направили ряд предложений [губернатору Новосибирской области] Андрею Александровичу [Травникову] по ужесточению контроля за ограничительными мероприятиями на рассмотрение", - сказал Щербатов.

В свою очередь министр здравоохранения региона Константин Хальзов пояснил, что в регионе зарегистрировано 65 473 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, в стационарах находятся более 2 тыс. человек, за последние сутки с подозрением на ковидную или внебольничную пневмонию госпитализированы 67 человек. На прошлой неделе он сообщал, что около 270 тыс. человек, работающих в сфере услуг, в том числе в пассажироперевозках, необходимо привить от коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Власти региона рассматривают возможность введения для них обязательной вакцинации.

В Новосибирской области действует режим повышенной готовности, продленный до конца ноября, а также запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения на заполняемость залов в 50% в спортивных и культурных учреждениях.