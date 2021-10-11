На части территории Амурской области отменили особый противопожарный режим

ТАСС, 11 октября. Власти Амурской области сняли особый противопожарный режим в нескольких районах, одном муниципальном округе и двух городах. Об этом сообщается на сайте министерства лесного хозяйства региона.

"С 11 октября в Зейском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском районах, в Тындинском муниципальном округе, а также в Зее и Тынде отменен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Максима Ишмухамедова уточняется, что режим отменен на территориях, где лесопожарная обстановка нормализовалась и нет угрозы возникновения природных возгораний. В южных и центральных районах области особый противопожарный режим продолжает действовать.

Сообщается, что 4 октября был зарегистрирован и в тот же день ликвидирован один природный пожар в Свободненском районе. Площадь, пройденная огнем, составила 4 га.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области в готовности находятся 85 человек парашютно-десантной службы Амурской авиабазы, 215 человек лесной охраны, 45 человек Федерального резерва и 267 единиц техники.