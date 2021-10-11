Иркутский цирк привлекли к ответственности за несоблюдение дистанции между зрителями

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Иркутский государственный цирк привлекли к административной ответственности за нарушение антиковидных мер, в частности несоблюдение социальной дистанции между посетителями. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"В воскресенье, 10 октября, сотрудники исполнительных органов государственной власти совместно с представителями МВД проверили соблюдение ограничительных мер в Иркутском цирке. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей региона в социальных сетях о том, что представления проходят с нарушением антиковидных требований. В ходе рейдового мероприятия было зафиксировано нарушение - необеспечение социальной дистанции на входе в фойе цирка. На директора цирка составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Материалы проверки будут направлены в суд. Директору цирка грозит штраф в размере от 10 до 50 тыс. рублей. Во время проверки у зрителей также не было защитных масок, но это нарушение в цирке оперативно устранили.

По данным регионального оперштаба, на 10 октября в Иркутской области подтверждено 113 285 случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 3 349 пациентов. За время пандемии в регионе выздоровели 102 272 человека, умерли 5 048.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим. Заведениям общепита разрешено работать только с 06:00 до 00:00. В кинотеатрах, театрах, других учреждениях культуры залы должны быть заполнены не более чем на 50%.