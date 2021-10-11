В Иркутской области ограничили проведение гастрольных концертов

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области в связи с новой волной коронавирусной инфекции запретили с 23 октября проведение гастрольных концертов и выступлений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В регионе приостанавливается проведение гастрольных и выездных концертов, спектаклей, балетов, цирковых представлений. Новые ограничения вступают в силу с 23 октября", - говорится в сообщении.

Решение об ужесточении ограничительных мер принято на основании рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Иркутской области.

По данным регионального оперштаба, на 10 октября в Иркутской области подтверждено 113 285 случаев заражения коронавирусом. Каждый день выявляют около 400 новых заболевших. В больницах сейчас находятся 3 349 пациентов. За время пандемии в регионе выздоровели 102 272 человека, умерли 5 048. Из-за подъема заболеваемости в регионе вновь разворачивают дополнительные ковидные койки и перепрофилируют медучреждения, ограничивают оказание плановой медпомощи.