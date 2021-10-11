В Хакасии посещать кафе и рестораны можно будет только с сертификатами о вакцинации

ТАСС, 11 октября. Посещение заведений общепита, культуры и спорта в Хакасии будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что человек переболел коронавирусом. Об этом в понедельник в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"Принято решение изменить постановление №102. Будет введено определенное ужесточение, исходя из тех рекомендаций, которые мы получили от Роспотребнадзора. В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идет скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо сертификату о том, что человек в последние полгода переболел".

Как уточнили ТАСС в аппарате правительства республики, планируется, что изменения в постановление будут внесены сегодня. Там же пояснили, что технической возможности внедрить QR-коды в регионе пока нет, поэтому будут действовать сертификаты - как в электронном, так и в бумажном виде.

По словам Коновалова, вакцинированы первым компонентом 179 тыс человек, завершили вакцинацию 155 тыс. человек.

С начала пандемии, по данным федерального оперштаба, в республике зафиксировано более 40 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 35,1 тыс. пациентов выздоровели, 1,1 тыс. человек умерли.