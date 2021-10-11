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Пандемия COVID-19

В Югре впервые с конца января зафиксировали за сутки 209 случаев заражения коронавирусом

С 7 сентября, когда выявили 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в регионе увеличился более чем на 53%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 октября. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) за сутки увеличилось на 209 человек, сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

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Последний раз такое число случаев заражения в регионе фиксировалось в конце января 2021 года. С 7 сентября, когда было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос более чем на 53%.

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 209 новых случаев коронавирусной инфекции в 20 муниципальных образованиях. По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 16, с симптомами ОРВИ - 190, в бессимптомной форме заболевания - три", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 77,3 тыс., выздоровели 73,3 тыс. человек.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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