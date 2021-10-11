В Республике Алтай обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для работников промышленности

ТАСС, 11 октября. Власти Республики Алтай расширили список категорий граждан, для которых введена обязательная вакцинация: теперь обязаны вакцинироваться сотрудники промышленных производств и организаторы массовых мероприятий. Об этом говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача региона Леонида Щучинова.

"В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Республики Алтай постановляю: внести изменения в постановление от 26 июня "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции" и дополнить разделами следующего содержания. Производства (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь), организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий", - говорится в тексте постановления.

Отмечается, что теперь вакцинироваться должны также сотрудники служб доставки товаров и продуктов питания, сфер добычи сырья (рудников, шахт, электростанций), управления многоквартирными жилыми домами, транспортной инфраструктуры, культуры и искусства. Также в этот список попали сотрудники кинотеатров и организаторы выставок, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе праздничных агентств и учреждений, участвующих в проведении торжеств и свадеб.

Минздраву региона поручено обеспечить проведение иммунизации с охватом не менее 80% взрослого населения до 1 декабря 2021 года.

Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан была введена на Алтае в июне 2021 года соответствующим постановлением Щучинова. Тогда в список обязательных категорий для вакцинации попали все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов и других категорий.

Всего в Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 21 тыс. 981 жителя, вакцинировались 68 тыс. 386 человек.