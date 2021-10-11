В Бурятии займутся развитием инфраструктуры экопарка "Озера на Снежной" рядом с Байкалом

УЛАН-УДЭ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Бурятия и компания "МаксиМакс" заключили соглашение о развитии инфраструктуры на территории экопарка "Озера на Снежной" рядом с Байкалом. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского Минтуризма.

"Соглашение предусматривает развитие туристско-рекреационной деятельности на территории культурно-экологического парка "Озера на Снежной", его локаций "Белка", "Стрелка", "Соболиные озера", "Озера Табачные", - сообщили в министерстве.

Экопарк "Озера на Снежной" расположен в 7 км от озера Байкал, вдоль горной реки Снежной. Это популярная у туристов местность, больше известная как Теплые озера, привлекающая отдыхающих особым микроклиматом, красивыми пейзажами вокруг нескольких небольших озер, вода в которых летом прогревается до плюс 25 градусов, в том числе благодаря геотермальным источникам рядом с Байкалом. Ежегодно экопарк посещают около 100 тыс. человек - в основном это жители Иркутской области и Бурятии.

"Благодаря реализации соглашения будут созданы условия для повышения качества туристических услуг, предоставляемых на территории экопарка. Задача - развитие инфраструктуры, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. На территории экопарка будут организованы места массового отдыха", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики. Работа по развитию туристической инфраструктуры отвечает задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Национальный проект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. На его реализацию до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.