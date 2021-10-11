Число классов на карантине в Новосибирской области за две недели выросло почти в два раза

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Детей в 173 классах школ Новосибирской области перевели на дистанционное обучение из-за обнаружения у учеников симптомов ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона глава областного Минобразования Сергей Федорчук. Двумя неделями ранее он сообщал о 91 классе переведенном на удаленное обучение.

"По коронавирусной инфекции и заболеваемости ОРВИ у нас на контроле остается 210 заболевших - 189 детей и 21 работник. В школах 173 класса в целом по области переведены на дистант, 85 заболевших в дошкольных образовательных учреждениях, 69 детей, 16 работников, 57 групп в 63 детских садах", - сказал он.

Неделей ранее Федорчук сообщал о 99 заболевших в школах, среди которых 79 детей и 20 взрослых. На дистанционное обучение две недели назад был отправлен 91 класс.

Министр уточнил, что на больничном в регионе находятся 1 289 учителей, однако коронавирусная инфекция обнаружена только у 38 педагогов. "По ОРВИ - у нас полностью приостановлена деятельность двух детских садов, а также в двух школах 68 классов, 52 заболевших ребенка", - добавил он.

В свою очередь министр здравоохранения региона Константин Хальзов пояснил, что в регионе зарегистрировано 65 473 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, в стационарах находятся более 2 тыс. человек, за последние сутки с подозрением на ковидную или внебольничную пневмонию госпитализированы 67 человек.

В Новосибирской области действует режим повышенной готовности, продленный до конца ноября, а также запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения на заполняемость залов в 50% в спортивных и культурных учреждениях.