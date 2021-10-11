ТАСС объявил о старте второго международного фотоконкурса News Photo Awards

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Агентство ТАСС открывает в понедельник прием заявок на участие в Международном фотоконкурсе News Photo Awards. Конкурс проводится второй раз и в этом году получил название A Changing World, сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Для нас как для одного из ведущих информационных агентств мира, которое в этом году к тому же отмечает 95-летие Фотохроники ТАСС, очень важно поддержать фоторепортеров из разных уголков планеты, профессионально делающих свое дело в любых, даже самых непростых условиях, отметить значимость и, не побоюсь этого слова, значительность их сложной, нервной, ответственной, а иногда и очень опасной работы, подчеркнуть уровень их мастерства", - сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Он отметил, что первый фотоконкурс - News Photo Awards. Overcoming COVID - вызвал огромный интерес мирового профессионального фотосообщества. "На него прислали около 4 тыс. снимков из более чем 80 стран. Очень высоким был и уровень работ участников - это отметили все члены жюри. Поэтому мы решили сделать конкурс News Photo Awards ежегодным", - сообщил Михайлов.

Конкурс проводится среди профессиональных фотожурналистов, работающих или сотрудничающих со СМИ. В этом году предусмотрены четыре номинации: News, People & Lifestyle, Нealthcare, Environment. В каждой из них будет выбрано по два победителя - в категориях за "Лучшую одиночную фотографию" и "Лучшую серию фотографий". Авторы лучших работ получат восемь премий по 3 тыс. долларов. Лучшему снимку по версии жюри будет присужден Гран-при, автор получит 10 тыс. долларов.

Объясняя выбор темы для конкурса, Михайлов отметил, что мир в эпоху пандемии COVID-19 меняется стремительно. "А профессиональный взгляд фоторепортеров со всего мира помогает нам увидеть и зафиксировать эти метаморфозы, - сказал гендиректор ТАСС. - Работая на "передовой", они первыми замечают и запечатлевают самое важное и интересное, открывая для всего мира то сиюминутное, что впоследствии может стать историческим, сохраняя моменты настоящего для будущих поколений".

Сбор заявок на конкурс завершится 24 декабря. После этого члены жюри, представляющие ведущие мировые СМИ, отберут лучшие снимки и определят победителей, имена которых будут объявлены в марте 2022 года. Участие в конкурсе, как и в прошлом году, бесплатное.

О первом конкурсе

Темой первого конкурса News Photo Awards стало преодоление пандемии коронавируса - Overcoming COVID. Творческое состязание, организованное ТАСС, дало возможность увидеть важность работы фотожурналистов, ощутить всю условность границы между их обычным повседневным профессионализмом и необыкновенным героизмом. Работы на первый конкурс принимались с октября по декабрь 2020 года, а победители были названы 11 марта 2021 года - в годовщину объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса.