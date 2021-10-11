В Приангарье закрыли лесопожарный сезон с наименьшим за пять лет количеством пожаров

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Лесопожарный сезон закрыт в Иркутской области с наименьшим за последние пять лет количеством возгораний. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 10 октября в южных и центральных районах Иркутской области закрыт пожароопасный сезон на землях лесного фонда. Приказ об этом подписал министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин. Решение принято в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах. В северо-восточных территориях Прибайкалья лесопожарный сезон был закрыт 1 октября", - говорится в сообщении.

Пожароопасный сезон в 2021 году был открыт с 17 апреля, а последние лесные пожары ликвидировали 11 сентября. В этом сезоне общая площадь очагов составила 461,4 тыс. га. Всего произошло 590 возгораний - это наименьшее количество за последние пять лет. Но, как ранее сообщали ТАСС в министерстве лесного комплекса региона, общая площадь пожаров в 2021 году была больше, чем в 2020-м. В прошлом году она составила 283,6 тыс. га.

Наиболее сложная ситуация в этом сезоне складывалась в северных районах области. Причиной стала аномально теплая, сухая и ветреная погода.

В регионе уже началась подготовка к следующему пожароопасному сезону.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары и нелегальные рубки являются основными причинами гибели иркутской тайги.