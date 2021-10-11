России пока нет в списке стран, чьим туристам с 14 октября разрешат въезд на Бали

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия пока не входит в список стран, гражданам которых Индонезия планирует открыть для туристических поездок Бали с 14 октября, индонезийская сторона согласовывает список. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Джакарте.

"С 14 октября Индонезия планирует открыть Бали для граждан ограниченного количества стран (их список согласовывается; России в нем по состоянию на сейчас нет). При этом указанные лица должны быть полностью вакцинированы", - указали в диппредставительстве.

Пресс-секретарь посольства Денис Тетюшин обратил внимание, что на данный момент "въезд в страну по туристическим визам остается закрытым". "Действуют только визы для бизнес-целей", - пояснил он, добавив, что при въезде сохраняется 8-дневный карантин. По его словам, ослаблять данные меры в настоящее время не собираются, карантин будет действовать при посещении Бали.

В посольстве отметили, что "для граждан России, прилетающих в Индонезию в деловых целях, сохраняется возможность въехать в страну только через Джакарту".

Ранее индонезийский министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан сообщил, что власти Индонезии разрешат въезд иностранных туристов из ряда государств на остров Бали с 14 октября из-за снижения темпов распространения коронавируса в стране. Министр отметил, что в первую очередь правительство планирует разрешить въезд туристов из Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии.