Семьям погибших в результате крушения L-410 выплатят по 1 млн рублей

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Семьи погибших в результате крушения самолета L-410 получат по 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Так, 1 млн рублей будет выплачен семьям погибших, по 400 тыс. - гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью", - сообщает пресс-служба.

Получившим легкий вред здоровью выплатят по 100 тыс. рублей.

Отмечается, что региональное министерство труда, занятости и социальной защиты произведет выплаты в оперативном порядке. Кроме того, республика готова организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения. Согласно постановлению, средства будут направлены из резервного фонда кабмина Республики Татарстан.