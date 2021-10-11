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Крушение L-410 в Татарстане
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Семьям погибших в результате крушения L-410 выплатят по 1 млн рублей

Пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, получат по 400 тыс. рублей
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Семьи погибших в результате крушения самолета L-410 получат по 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

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"Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Так, 1 млн рублей будет выплачен семьям погибших, по 400 тыс. - гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью", - сообщает пресс-служба.

Получившим легкий вред здоровью выплатят по 100 тыс. рублей.

Отмечается, что региональное министерство труда, занятости и социальной защиты произведет выплаты в оперативном порядке. Кроме того, республика готова организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения. Согласно постановлению, средства будут направлены из резервного фонда кабмина Республики Татарстан.

Теги
РоссияТатарстанКрушение L-410 в Татарстане
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