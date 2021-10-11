Новосибирские хирурги одновременно удалили пациентке три опухоли весом более 30 кг

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Хирурги Новосибирского областного онкодиспансера провели операцию по удалению трех опухолей пациентке, общий вес которых составил 30 кг. Сложность операции заключалась в риске большой кровопотери из-за варикозного расширения вен внутренних органов, а также соседства опухолей с почками, желудком и другими жизненно-важными внутренними органами, сообщается в понедельник в официальном аккаунте медицинского учреждения в Instagram.

"Операция прошла успешно. Мы удалили матку, придатки, яичники вместе с новообразованиями. Общий вес трех опухолей составил более 30 кг. Кровопотеря была минимальной - послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписалась домой. Гистологическое исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной. Рассматривая этот клинический случай можно сказать точно - эти опухоли росли много лет и переродились скорее всего из миомы", - приводятся в сообщении слова заведующего онкогинекологическим отделением диспансера пресс-служба Вираба Сисакяна.

По словам хирурга, в диспансер поступила 48-летняя пациентка, которая много лет не показывалась врачу, не проходила инструментальных исследований, УЗИ, осмотра гинеколога. Обратиться в медучреждение в итоге ее заставил выросший до огромных размеров живот, который мешал физической активности, причинял боль и дискомфорт внутренним органам. После осмотра в поликлинике женщину направили на консультацию в онкодиспансер.

"Методы исследования выявили в брюшной полости три гигантских новообразования, достигающих 30 см. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства конечно же страдали внутренние органы - почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями", - пояснил Сисакян.