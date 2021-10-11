В единственном в Таганроге ковидном госпитале не осталось свободных мест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Ковидный госпиталь в больнице скорой помощи города Таганрога заполнен до отказа, сообщил в Instagram главврач больницы Дмитрий Сафонов. По его словам, в госпитале за все время пандемии ни разу не приходилось сталкиваться с таким количеством больных.

Госпиталь является единственным в городе, а также принимает жителей близлежащих территорий. "На данный момент в нашем ковидном госпитале идет ожесточенная борьба за жизни наших горожан. Госпиталь заполнен до отказа, количество развернутых коек фактически равно количеству возможно размещаемых, и на данный момент мы работаем с максимальным напряжением за все время наличия новой коронавирусной инфекции. Такого количества больных и тяжелых больных не было ни разу", - сказал он.

По словам Сафонова, такая эпидситуация стала неожиданной после наступившего плато в июле-августе. Вместе с тем, главврач выразил уверенность в том, что причиной роста заболеваемости является отношение населения к пандемии. "Все цифры должны были привести к снижению, грешу на полное отсутствие понимания ситуации населением", - подчеркнул Сафонов.

Ростовская область занимает шестое место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Осенью в регионе вновь начался рост заболеваемости, ежедневные цифры новых случаев коронавируса превышают показатели за весь париод пандемии, также заполненность ковидных госпиталей в регионе составляет около 90%. В области зарегистрированы 143 765 пациентов с коронавирусом, из которых 123 390 выздоровели, 7 094 умерли. В области действует ряд ограничений, которые вновь были ужесточены осенью, был расширен список категорий жителей, подлежащих обязательной вакцинации.