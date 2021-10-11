Власти Приморья в 2022 году увеличат финансирование здравоохранения на 2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Приморья в 2022 году увеличат финансирование системы здравоохранения на 2 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство медучреждений, переоснащение уже существующих больниц и развитие санитарной авиации. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя правительства, министр здравоохранения края Анастасия Худченко во время слушаний по проекту регионального бюджета на 2022 год.

"В целом у нас в 2022 году в сравнении с 2021-м имеется прирост бюджетного финансирования на сумму чуть более 2 млрд рублей. <…> Самой важной для нас является реализация национальных проектов в сфере здравоохранения и демографии, предусмотрено 1,5 млрд рублей на такие [программы] проекта, как борьба с онкологическими заболеваниями, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - более 400 млн рублей", - сказала Худченко.

Она отметила, что в 2022 году продолжат внедрение стандартов "бережливых поликлиник", также запланировали средства на развитие санитарной авиации. Около 100 млн рублей планируется направить на создание единого цифрового контура медорганизаций. Увеличена и сумма средств, которые планируется заложить в бюджет для обеспечения пациентов лекарствами - около 2 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.