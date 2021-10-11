Более 1,6 тыс. детей с начала года получили лекарства благодаря работе фонда "Круг добра"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Лекарства в рамках работы Фонда поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" получили уже более 1,6 тыс. детей. Об этом в понедельник сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

"Благодаря нашей совместной работе было сделано очень много, было рассмотрено много заболеваний, из них 36 вошли в перечень фонда, по которым осуществляется закупка лекарственных средств. Более 1 600 детей получили уже помощь", - сказал он в Общественной палате РФ на образовательном семинаре для специалистов региональных органов управления и организаций здравоохранения, ответственных за взаимодействие субъектов РФ с фондом.

Он уточнил, что дети обеспечены лекарствами до конца текущего года, а также на первый квартал 2022 года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в своем приветственном обращении к участникам семинара отметил, что сейчас разрабатывается механизм финансового обеспечения запасов препаратов и медицинских изделий, в том числе не зарегистрированных в РФ. "Я знаю, что есть еще не решенные вопросы - оперативность закупки, запуск информационной системы, налаживание прямого диалога с родителями тяжелобольных детей. Уверен, что вы это преодолеете, эти задачи будут решены", - заключил он.

Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.