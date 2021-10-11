В Липецкой области вакцинировали от коронавируса более 58% взрослого населения

ТАСС, 11 октября. Более 424,2 тыс. человек, или свыше 58% взрослого населения Липецкой области сделали прививку от коронавируса, сообщила в понедельник ТАСС представитель пресс-службы администрации региона.

"Привито однократно 424 215 человек. Двукратно привито 401 285 человек", - сказала она.

По данным собеседницы агентства, сейчас план по вакцинации выполнен на 58,1%, всего в регионе планируется привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек. Ревакцинацию прошли 40 436 жителей Липецкой области. В целом охват прививками от коронавируса по региону составляет более 46,5% от общего населения Липецкой области.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 55 553 случаев заражения коронавирусом, в том числе 284 - за последние сутки. Выздоровели 48 621 человек, 1 766 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, также до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от COVID-19 не менее 80% сотрудников коллективов предприятий.