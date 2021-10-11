В оперштабе считают, что экспресс-тесты на ковид помогут избежать жестких ограничений

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве, запуск экспресс-тестирования поможет избежать ввода более жестких ограничений. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза. В такой ситуации основная задача - максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания. Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест - это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса", - сказали в оперштабе.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции - это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование. Экспресс-тестирование проводится по той же технологии (забор из носа), что и ПЦР, но для получения результата биоматериал отправляется не в лабораторию, а в специализированный раствор и тест-систему.

Экспресс-тестирование на COVID-19 проводилось в Москве в тестовом режиме с июля. Оно показало свою эффективность: в 85% случаев экспресс-тест совпадает с ПЦР, а доля ложноположительных тестов, по итогам исследования в рамках пилотного проекта, составила всего 2%.