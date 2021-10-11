Гендерное разделение детей на дополнительных занятиях считают устаревшим 54,41% россиян

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Более половины россиян (54,41%) назвали устаревшим разделение по гендерному признаку детей на дополнительных занятиях. Об этом говорится в исследовании Mail.ru Group, приуроченному к Международному дню девочек.

"54,41% россиян считают, что разделение занятий по гендерному принципу устарело, и они разрешат ребенку пробовать любой вид дополнительной активности. Еще 30% ответили, что ребенок имеет право попробовать любое занятие и отказаться от него, если оно ему не подходит. Только 5% постараются убедить детей не выбирать кружок, который традиционно считается занятием для другого пола и 9% предложат другие занятия, которые больше подойдут для мальчика или девочки. При этом для 27% родителей важно, чтобы их ребенок занимался с детьми такого же пола", - говорится в исследовании.

При этом наиболее подходящими занятиями для мальчиков респонденты назвали боевые искусства (11,19%), плавание (10,82%), программирование (10,27%), футбол (10,77%), баскетбол (8.19%) и волейбол (7,16%), иностранные языки (7,47%), теннис (5,96%), кружок математики (5,49%) и верховая езда (3,91%). В то время как девочкам подходит художественная гимнастика (11,66%), музыкальная школа (11,29%), рисование (10,84%), иностранные языки (10,69%), шитье (8,96%), плавание (8,8%), теннис (5,56%), верховая езда (6,29%), кружок литературы (5,84%), математика (менее 4%), программирование (менее 4%), волейбол (порядка 4%).

По данным опроса, 39,9% опрошенных выбирают секцию для ребенка, исходя из его предпочтений, 19,22% смотрят, что у него получается лучше всего, свыше 15% ориентируются на расположение секции, 12,33% обращают внимание на перспективы для будущего, которые дает дополнительное образование, еще 11,4% - на стоимость занятий.

"Полноценное развитие ребенка невозможно в условиях стереотипов. Поэтому огорчает, что менее 4% родителей готовы отдавать девочек на программирование, в то время как мальчиков - 10%. Мы надеемся, что родители школьников в первую очередь будут обращать внимание на склонности и таланты детей, чтобы на этапе взросления они могли продолжать осваивать выбранную сферу - в том числе и с помощью образовательных сервисов экосистемы - и реализовать себя в любимой профессии", - приводятся в сообщении слова директора социальных проектов Mail.ru Group Александры Бабкиной.

Об исследовании

Опрос, приуроченный к 11 октября - Международному дню девочек, был проведен среди 5 тыс. родителей, из них 55% - женщины, 29% - мужчины, остальные респонденты предпочли не сообщать свой пол. Большинство респондентов - родители школьников (59,38%), 12,8% - дошкольников, и 6,02% - родители детей младше 3 лет.