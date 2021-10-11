Путин: Движение неприсоединения дает новые возможности для обеспечения общей безопасности

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Статус наблюдателя при Движении неприсоединения (ДН), который Россия получила этим летом, открывает новые возможности для взаимодействия в обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина к участникам юбилейного заседания ДН, которое в понедельник опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, данная международная организация играет весьма значимую роль в международных делах. "[Движение неприсоединения] последовательно отстаивает принципы безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета и законных интересов, выступает за конструктивный многосторонний диалог в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН", - указал российский лидер.

Позитивный потенциал ДН особенно востребован сейчас, когда "обстановка в мире становится все более турбулентной и человечеству приходится противостоять растущему числу угроз и вызовов". "Важно, что эта авторитетная и представительная структура активно занимается урегулированием кризисных ситуаций, вносит существенный вклад в коллективные усилия по построению более демократичного и стабильного миропорядка, по упрочению доверия и взаимопонимания между членами мирового сообщества, - отметил Путин. - Наша страна недавно получила статус наблюдателя при Движении неприсоединения. И это, несомненно, открывает новые возможности для взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире".

Движение неприсоединения - международная организация, которая объединяет страны, выступающие против участия в военно-политических блоках и за мирное сосуществование народов. В юбилейном форуме, приуроченном к 60-летию организации, представлены 105 стран, 43 делегации возглавят министры иностранных дел.