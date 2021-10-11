В России и КНР с начала года выявили по одному случаю заражения людей птичьим гриппом

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Один случай заражения человека птичьим гриппом был зарегистрирован в России с начала года, еще один эпизод зафиксировали летом в Китае. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию. Такие примеры зарегистрированы и признаны Всемирной организацией здравоохранения. В Российской Федерации <...>, и уже летом этого года такой же случай зарегистрирован в Китае", - сказала она.

Ранее Попова отмечала, что система мониторинга за возможным межвидовым переходом гриппа, в частности от птицы к человеку, выстроена в России.