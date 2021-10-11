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Петиция о запрете гастролей россиян на Украине набрала голоса для рассмотрения Зеленским

Инициатором обращения стал украинский продюсер Игорь Кондратюк

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Петиция о запрете гастролей российских артистов на Украине набрала более 25 тыс. голосов, которые необходимы для того, чтобы ее рассмотрел президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщил в понедельник инициатор петиции украинский продюсер Игорь Кондратюк.

"Итак, 25 тыс. голосов моя петиция собрала. Спасибо всем, кто поставил свои подписи под ней. С нетерпением жду рассмотрения Зеленским", - написал Кондратюк на своей странице в Facebook.

По данным на 10:30 мск, петицию, размещенную на сайте президента Украины, поддержали 25 239 человек. В тексте, составленном Кондратюком, говорится, что "граждане страны-агрессора, которые работают в сфере развлечений, артисты и артистки, актеры, актрисы на самом деле не несут никакой культуры". Автор петиции предложил запретить выступать на Украине российским артистам до того момента, как Крым снова не войдет в состав Украины, а Киев не установит контроль над границей в Донбассе. Он также считает нужным сделать исключение и разрешить выступать на Украине тем артистам из РФ, которые выступают против "российской агрессии".

Игорь Кондратюк был продюсером ряда развлекательных программ на украинском телевидении. В 1990-х и в 2000-х годах работал также на российском ТВ. В январе 2015 года украинская Верховная рада приняла постановление, которым признала Россию "страной-агрессором".

На прошлой неделе с предложением в адрес Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете въезда на Украину некоторых российских артистов выступила действующая на украинской территории организация Крымско-татарский ресурсный центр. В письме на имя главе СБУ Ивана Баканова предлагается запретить въезд в страну для российских артистов Василия Вакуленко (Баста), Ирины Воробьевой (Круг) и Елизаветы Иванцив (Ёлка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.

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УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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