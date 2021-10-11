В Новгородской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Власти Новгородской области отменили массовые мероприятия и диспансеризацию из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Никитин в ходе оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.

"Мы временно приостанавливаем диспансеризацию, закрываем все культурно-массовые мероприятия", - сообщил он.

Никитин также сообщил, что посещение фитнес-центров, кинотеатров, библиотек, музеев и т. д. станет возможным в регионе только по QR-коду. Кроме того, вводится дополнительная вакцинация для отдельных групп населения.

"Все объекты, как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музей, театры, кинотеатры, объекты общественного питания - доступ теперь по QR-кодам", - сообщил глава региона

Обязательная вакцинация вводится в том числе для сотрудников сфер здравоохранении, образования и услуг. "Сегодня будет подготовлено постановление главного санитарного врача по Новгородской области о проведении обязательной вакцинации для отдельных групп населения: общественное питание, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, соцзащита и образование, и предоставление персональных услуг. Постановление вступит в силу с завтрашнего дня", - сказал губернатор.

Также указом губернатора вновь вводится обязательная самоизоляция для неработающих жителей области старше 65 лет. При этом разрешено совершение прогулок, покупок в магазинах рядом с домом, посещение поликлиник, аптек и аптечных пунктов с 08:00 до 11:00.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Новгородской области коронавирус выявлен у 45 858 человек, суточный прирост составил 181 человек, выздоровели 42 470 пациентов, умер 461 человек.