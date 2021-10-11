Сборник музыки артистов с ментальными особенностями и самоучек выпустили в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Моспродюсер и некоммерческая организация (НКО) "Аутсайдервиль" к Всемирному дню психического здоровья выпустили сборник музыки артистов с ментальными особенностями и музыкантов-самоучек. Композиции будут доступны на всех стриминговых площадках, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Моспродюсера.

"Творчество музыкантов с ментальными особенностями впервые попадет в ротацию всех стриминговых площадок благодаря проекту Московского продюсерского центра "Вера в музыку" и международной музыкальной компании ONErpm. Моспродюсер совместно с лейблом "Аутсайдервиль" поддерживает музыкантов с ментальными особенностями и музыкантов-самоучек, не вписанных в профессиональную среду. При поддержке международной музыкальной компании ONErpm релизы лейбла впервые выйдут на всех площадках и будут выходить на постоянной основе", - рассказали в пресс-службе.

НКО "Аутсайдервиль" помогает в сложной жизненной ситуации и в социальной реабилитации творческим людям с ментальными особенностями и самоучкам, не интегрированным в профессиональную арт-среду, с помощью творческой самореализации. Ссылка на сборник доступна на сайте и в социальных сетях Моспродюсера, лейбла "Аутсайдервиль" и ONErpm. В дебютный альбом вошли 10 треков. Основная идея проекта - привлечь внимание общества к проблемам людей с ментальными особенностями и поддержать музыкантов-аутсайдеров.

"Наш проект "Вера в музыку" дает возможность поделиться своим творчеством с большой аудиторией. Поскольку музыканты-аутсайдеры не включены в профессиональную музыкальную индустрию, находятся вне "тусовки", подобного рода реализация для них крайне важна. Признание таланта для них - своего рода терапия, поэтому такие артисты нуждаются в особенной поддержке", - отметил директор Моспродюсера Андрей Петров.

В пресс-службе добавили, что по проекту планируется запустить постоянный плейлист "Я верю в музыку" в целях поддержки музыкантов с ментальными особенностями и музыкантов-самоучек. "Биографии наших артистов могут показаться обыкновенными, однако каждый из них - аутсайдер, музыкант вне радаров индустрии, чье творчество, по нашему мнению, заслуживает поддержки и слушательского внимания", - считает глава лейбла "Аутсайдервиль" Юрий Виноградов.