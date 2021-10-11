Эксперт рассказала, откуда токсичные водоросли могли попасть в Амурский залив

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Токсичные водоросли, предельно допустимая концентрация которых в Амурском заливе была превышена в 200 раз в конце сентября, могли быть занесены из южных районов Японского моря. Из-за нестабильной погоды в Приморье вспышка не переросла в "красный прилив", теперь пробы показывают отсутствие таких водорослей в морской воде, сообщила в понедельник ТАСС заместитель руководителя ЦКП "Морской биобанк" Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН Татьяна Морозова.

Она пояснила, что специалисты выявили клетки потенциально токсичного вида Alexandrium cf. acatenella во время мониторинга микроводорослей в Амурском заливе. Максимальная концентрация в 220 тыс. клеток на литр была отмечена 28 сентября. Последующие анализы показали стремительное снижение концентрации, обширная съемка планктона, проведенная 5-6 октября от кутовой части Амурского залива до траверза бухты Воевода на острове Русском показала полное отсутствие клеток Alexandrium cf. acatenella. Таким образом, клетки этого вида присутствовали в пробах воды лишь в течение нескольких дней.

"Водоросли могли быть занесены из южных районов Японского моря, и благоприятные погодные условия привели к резкой вспышке их численности. Однако в силу нестабильности погодных условий (смена направления и силы ветра, а также дождь в последующие дни) вспышка не переросла в "красный прилив", а наоборот угасла", - сообщила Морозова.

В начале октября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ТАСС сообщали, что управление инициирует проверки добываемых в Амурском заливе в Приморье моллюсков на содержание токсинов после сообщения о превышении предельной концентрации токсичных водорослей в этом районе. На этой территории добывают устриц, мидий, анадару и мактру.

В 2020 году у берегов Камчатки на Халактырском пляже, а также в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья был зафиксирован массовый мор морских животных. Основной версией случившегося ученые назвали интенсивное цветение токсичных водорослей - так называемые красные приливы, из-за которых происходит удушье гидробионтов на небольшой глубине.