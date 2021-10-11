Путин: пандемия продемонстрировала важность готовности санитарно-эпидемиологических служб

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"В последние годы мы наглядно убедились, насколько актуальным и востребованным является обеспечение максимальной готовности санитарно-эпидемических служб к противостоянию угрозе опасных инфекционных заболеваний", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что эффективное решение этой задачи невозможно без реального международного взаимодействия. "Это в полной мере подтверждает опыт борьбы с пандемией коронавируса. Речь не только о согласовании стратегических подходов, но и в отработке практических совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что учения позволят специалистам из двух десятков стран обменяться профессиональными наработками, испытать возможности мобильных лабораторий и специализированной техники различного назначения, а также определить оптимальные алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Путин выразил уверенность в том, что мероприятие будет способствовать укреплению международного сотрудничества, а приобретенные на учениях навыки помогут эффективно защищать здоровье и жизнь граждан.

Первые международные учения мобильных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, которые проводят Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), стартуют в Казани 11 октября при поддержке правительства Российской Федерации. Учения пройдут в гибридном формате и соберут около 130 представителей санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных учреждений из 11 стран СНГ и Европы, а также представителей ВОЗ.