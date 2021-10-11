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Попова предупредила о возрастающих рисках распространения чумы из-за изменения климата

Как сообщила глава Роспотребнадзора, в мире наблюдается увеличение случаев заболевания
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© Донат Сорокин/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Риски распространения чумы стали возрастать из-за изменения климата. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня", - сказала она журналистам в понедельник.

По ее словам, экстренное реагирование на такие случаи на сегодняшний день становится очень важным моментом.

Бубонная чума - бактериальное заболевание, распространяемое паразитами через диких грызунов, в частности сурков. Чума передается от заболевшего животного к человеку, в том числе при употреблении зараженного мяса.

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