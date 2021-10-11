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Пассажиры потеряли на вокзалах Москвы ящик хлоргексидина, мультиварку и садовые качели

При утере личных вещей пассажиру следует обратиться к работникам вокзала или к сотрудникам полиции

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Почти 8 тыс. забытых пассажирами вещей обнаружили на столичных вокзалах за девять месяцев текущего года. В числе находок - садовые качели, палатка, мультиварка и ящик хлоргексидина, сообщили в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Пассажиры и посетители девяти крупных вокзальных комплексов столицы оставили более 7,6 тыс. вещей. Чаще всего забытые вещи находили на Ярославском, Курском и Ленинградском вокзалах. Пассажиры часто теряли сумки и рюкзаки, головные уборы, зонты, перчатки, а также очки, наушники и зарядные устройства. Среди последних находок наиболее необычными стали садовые качели, палатка, мультиварка и ящик хлоргексидина", - сообщили в пресс-службе.

МЖД напоминает, что при утере личных вещей пассажиру следует обратиться к работникам вокзала или к сотрудникам полиции. В камере хранения забытые вещи хранятся 30 дней. Потерянные документы сразу передаются в полицию.

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