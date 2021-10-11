В Бурятии ожидаются резкое похолодание и мокрый снег

УЛАН-УДЭ, 11 октября. /ТАСС/. Резкое похолодание, снижение температуры воздуха на восемь и более градусов, мокрый снег прогнозируются в ближайшие дни в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"12-13 октября при смещении атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды: осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами установление временного снежного покрова, понижение температуры воздуха на восемь и более градусов", - сообщили в ведомстве.

На дорогах, горных перевалах возможно образование гололедицы, снежных накатов. Спасатели предупредили автомобилистов об опасных метеоусловиях и призвали отказаться от дальних поездок.

В последние дни в Бурятии стоит теплая погода без осадков. Днем в понедельник воздух прогрелся до 15 градусов.